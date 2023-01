"Ach ja" heißt das Programm, mit dem H. G. Butzko am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Vinothek in Iphofen zu Gast ist, schreibt die Stadt Iphofen in einer Pressemitteilung. Wer kennt nicht den Spruch: "Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen"? Aber mal ehrlich, damit war doch nicht gemeint, dass die Blagen das ernst nehmen, die Leihgabe zurückfordern, und bloß, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, keinen Kredit mehr gewähren. Da stellt sich doch die Frage: Wie konnte es nur so weit kommen? Und weil H. G. Butzko vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, wagt er jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts, und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Iphofen oder direkt an der Abendkasse.