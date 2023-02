Auf der Suche nach einem neuen Pächter für seine Schwimmbad-Gaststätte ist derzeit der Markt Abtswind. Die bisherige Pächterin Manuela Greß hatte ihren Vertrag bereits vor einigen Wochen turnusgemäß zum Jahresende gekündigt. Das bestätigte auf Nachfrage der Zweite Bürgermeister Jürgen Bünnagel.

Ein ganz normaler Vorgang sei das gewesen; es habe keinerlei Kontroversen gegeben, sagte Bünnagel. Die Gemeinde habe bereits entsprechend Anzeigen geschaltet, um einen Nachfolger für das nicht nur im Sommer beliebte Lokal zu finden. Direkt neben dem Freibad und der Gaststätte befinden sich die Sportanlagen des TSV Abtswind, so dass die Wirtschaft gleichzeitig als Vereinslokal fungiert. Das bedeute, dass bei Heimspielen des Klubs, wie auch an den Trainingsabenden, mit Gästen zu rechnen sei. Der Gastraum verfüge über rund 50 Plätze, die für Feierlichkeiten vermietet werden können.

Start ist für den 1. Mai geplant

Vonseiten der Kommune möchte man spätestens bis zum Beginn der Badesaison am 1. Mai einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin in der Gaststätte begrüßen. Zum Tätigkeitsfeld gehört neben der Bewirtung der Badegäste mit kleineren Speisen und Getränken auch den Verkauf der Eintrittskarten für das Freibad. Das heißt, dass die Kasse in der Saison an sieben Tagen die Woche von 10 Uhr an besetzt sein müsse.

Bünnagel ist zuversichtlich, dass man relativ schnell neue Wirtsleute finden werde. Schließlich generiere allein das Freibad in der Saison zwischen 200 und 800 Gäste pro Tag, und damit "guten Umsatz", wie der Zweite Bürgermeister meinte. Hinzu kämen häufig Gäste, die am späten Nachmittag gerne die großzügige Terrasse nutzen, um dort bei Sonnenuntergang gemütlich bei Essen und Getränk zu sitzen.

Die Bewerbungen laufen noch; die Vergabe erfolgt nach Vorstellung des Konzeptes im Gemeinderat.