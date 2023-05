Der Markt Abtswind beteiligt sich am Kernwege-Konzept und lässt über das Förderprogramm einen Weg durch die Weinberge ausbauen. In der Sitzung des Gemeinderates wurde der Beschluss dazu gefasst. Gemeinsam mit den ebenfalls zum Verbund der Dorfschätze gehörenden Gemeinden Castell, Prichsenstadt und Wiesenbronn wird als nächster Schritt der Antrag auf staatliche Zuwendung gestellt.

Bürgermeister Jürgen Schulz stellte im Rat die Strecke vor, die ausgebaut wird. Sie umfasst etwa 3,5 Kilometer und beginnt auf der Seite des Nachbarorts Greuth. Von dort aus führt die Strecke durch die Weinlagen Altenberg und Schild bis hin zum Hasenberg. Der bestehende Weg wird auf einer Breite von 3,50 Meter, mitsamt der Randstreifen, ertüchtigt.

Das Förderprogramm, bei dem die Gemeinde rund 75 Prozent der Kosten als Zuschuss erhält, komme laut Bürgermeister Schulz gelegen. An den Wegen wurde seit ihrer Befestigung im Rahmen der Flurbereinigung 1965 lediglich manche Stelle ausgebessert, sie weisen einige Löcher auf und sind teils stark ausgefahren.

Ladesäule für E-Autos

Außerdem stimmte das Ratsgremium für den Beitritt zum Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement". Im Vorfeld hatte Förster Samuel Thumm vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forst das Ganze vorgestellt und der Gemeinde einen Beitritt empfohlen. Um die Zuwendungen vom Freistaat zu erhalten, muss die Kommune einige Kriterien bei der Bewirtschaftung ihrer Waldflächen erfüllen. Für Abtswind wurde eine Fläche von 11,5 Hektar im Waldstück Vogelherd am Friedrichsberg ausgesucht, das aus der Nutzung genommen wird.

Schließlich befasste sich der Gemeinderat mit der Gestaltung des Platzes an der Kreuzung Gewürzstraße/Weinstraße, an dem enst ein Trafohäuschen des Stromversorgers stand. Das Häuschen ist längst abgebaut, an deren Stelle wird nun eine Ladestation für E-Autos entstehen, die mit vier Ladepunkten ausgestattet wird. Gleichzeitig will die Gemeinde auf der etwa 40 Quadratmeter großen Fläche einen Wanderparkplatz mit einer Sitzgruppe zum Rasten ausstatten.

Mehr Geld für die Lebenshilfe

Das Gremium legte nun fest, dass dort das so genannte Altstadt-Pflaster verlegt werden soll. Außerdem wird der Platz eingegrünt. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro, rund 36.000 Euro Förderung sind zu erwarten.

In der Sitzung legte der Gemeinderat den jährlichen Zuschuss für die Lebenshilfe e.v. in Kitzingen fest. Bei dem Verein ist der Markt Abtswind Mitglied, bislang wurden 26 Euro als Beitrag bezahlt. Künftig, so entschieden die Räte, werde man den Betrag auf 1000 Euro pro Jahr erhöhen, um die dort geleistete Arbeit stärker zu honorieren.