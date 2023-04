Zunächst bis zum Herbst 2025 bleibt eine Kindergartengruppe aus Wiesentheid in den Räumen des alten Kindergartens in der Nachbargemeinde Abtswind. Die Abtswinder Gemeinderäte verlängerten in ihrer jüngsten Sitzung das Mietverhältnis mit der Nachbargemeinde. Die Wiesentheider hatten aus Mangel an Plätzen vor zwei Jahren angefragt, ob sie dort unterkommen können, solange bis ein neuer Hort dort gebaut ist. Eine Kindergarten- und eine Krippengruppe sind seit Sommer 2021 dorthin ausgelagert. Die Höhe der Miete beließen die Abtswinder bei 1000 Euro pro Monat, plus der Nebenkosten.

Was später einmal im Gebäude im Ortskern seinen Platz finden solle, dazu haben Bürgermeister Jürgen Schulz und die Räte bereits Ideen. Unter anderem könnte dort das Archiv der Gemeinde seinen Platz finden. Schulz gab aber zu bedenken, dass auf längere Sicht eine Reparatur an der Fassade nötig sei. Gerade unterhalb des Daches gäbe es Schäden an dem Sandsteingebäude, die erst kürzlich bei Reparaturen an den Dachrinnen bemerkt wurden.

Dazu wurde im Rat besprochen, wie der Platz für die künftige Ladestation für E-Autos an der EckeGewürzstraße/Weinstraße aussehen soll. Das dort einst stehende Trafohäuschen wurde nun abgerissen, an der Stelle steht nun eine Trafo-Station. Daneben werden zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten errichtet. Mit integriert wird außerdem ein Wanderparkplatz mit einer Sitzgruppe und einem Tisch zum Rasten.

Freibad eröffnet voraussichtlich am 1. Mai

Die über 40 Quadratmeter große Fläche wird mit Rasenpflaster befestigt. Außerdem legte der Gemeinderat fest, dass der mit Blumen bepflanzte Bereich dort vergrößert wird. Die Ladesäulen sollen laut Bürgermeister bis Ende April geliefert werden.

Zum Start der Badesaison teilte das Gemeindeoberhaupt mit, dass das Freibad zum 1. Mai voraussichtlich öffnen werde. Das gelte auch für die Gaststätte. Im Bad seien die Becken bereits gefüllt, derzeit werde die Technik hochgefahren. Im Außenbereich seien noch kleinere Arbeiten zu erledigen, dann könne es losgehen. "Wir liegen gut im Zeitplan", so Schulz.