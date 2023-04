Aus dem Kleinlangheimer Marktgemeinderat verabschiedet wurde in der Ratssitzung am Dienstagabend Johann Braun, als sein Nachfolger vereidigt wurde Mario Fleischer. Bürgermeisterin Gerlinde Stier bedauerte das Ausscheiden Brauns. "Seine Beiträge hatten Gewicht, sachliche Arbeit stand immer im Vordergrund. Er ist seinen Grundsätzen treu geblieben, und es gab immer eine sehr gute Zusammenarbeit."

Die Bürgermeisterin erzählte, dass Braun seit dem Ratseintritt im Jahr 2001 viele große Baumaßnahmen begleitet habe, etwa den Kindergartenneubau, Generalsanierungen in den Straßenbereichen Am Castellbach, in der Hauptstraße oder in der Bahnhofstraße, das Baugebiet Am Graben, die Dorferneuerung in Haidt und Atzhausen oder verschiedene Photovoltaikanlagen. Als Berater in Grundstücksangelegenheiten oder als Vorstandsmitglied der Teilnehmergemeinschaft der Kleinlangheimer Dorferneuerung habe er wertvolle Arbeit geleistet, "und er war immer mit umsetzbaren Vorschlägen an konstruktiven Lösungen beteiligt".

Stier würdigte auch Brauns hohes Engagement in den örtlichen Vereinen und in der Kirche. "Er hat sich stets für die Dorfgemeinschaft und zum Wohle der Gemeinde eingesetzt." Unter dem Beifall der Ratsmitglieder überreichte sie die Dankesurkunde. Johann Braun nannte als einen der positiven Aspekte in seiner Amtszeit den Umstand, dass es trotz begrenzten Spielraums gelungen sei, verschiedene Projekte im Rahmen der Dorferneuerung anzustoßen. An das Ratsgremium richtete er den Appell, weiterhin beste Entscheidungen für Kleinlangheim und seine Ortsteile zu treffen. Zusammen mit der Bürgermeisterin freute er sich darüber, dass in Mario Fleischer nun ein Mitglied der jüngeren Generation nachrückt.

Die Hausanschlüsse sollen bis Anfang Juni fertig sein

Zur Terminplanung für die weitere Kanalsanierung in Bahnhofstraße und Pfarrgasse teilte die Bürgermeisterin mit, dass alle Hausanschlüsse spätestens Anfang Juni fertig sind. Im Falle neuer Ausschreibungen werden die weiteren Planungen vom Ingenieurbüro eingearbeitet und die Ausschreibungsunterlagen erstellt, die öffentliche Submission ist für den 23. Mai angesetzt, die Auswertung des Angebots bis zum 2. Juni. Der Baubeginn für den weiteren Abschnitt plus Gehwegausbau erfolgt am 17. Juli, und bis zum 15. Dezember sollte Schluss sein. Noch unklar sei, was an Versorgungsleitungen erneuert werden müsse, "die Glasfasertrasse wird im gleichen Zug verlegt." Nach der Prognose der Bürgermeisterin wird die Pfarrgasse voraussichtlich nicht vor 2025 in Angriff genommen.

Bekanntgegeben wurde, dass Mitarbeiter des Büros Schulte/Röder in Sachen Vermessung zwecks Aktualisierung der Geschossflächen unterwegs sind; dass in allen Ortsteilen am 30. April ein Maibaum aufgestellt werden kann und dass die Straße zwischen Kleinlangheim und Atzhausen vom 24. April bis 9. Mai gesperrt ist. Für die Schöffenwahl meldeten sich Rainer Bock und Sarah Seufert. Dem Zuschussantrag der Diakonie für ambulante Krankenpflege über 150 Euro wurde stattgegeben. Eine Gegenstimme gab es bei der ersten Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet "Rüdenhausen Nord". Dort soll ein Logistikzentrum entstehen.