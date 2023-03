Nach fast 15 Jahren ist Jens Pauluhn jetzt aus dem Kitzinger Stadtrat verabschiedet worden. Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) dankte dem 58-Jährigen in der Sitzung am vergangenen Donnerstag mit einem Präsent. Pauluhn war im Mai 2008 für die ÖDP in den Stadtrat eingezogen und insgesamt dreimal als OB-Kandidat seiner Partei angetreten. Zum 1. April wechselt er ins Bauamt der Stadt Kitzingen und wird dort Nachfolger von Hilmar Hein als Leiter der Tiefbauabteilung.

Pauluhn sprach von einer "sehr spannenden und schönen Zeit" im Stadtrat. Er erinnerte daran, dass er vor 27 Jahren am Bau der Mainbrücke in Zell mitgewirkt habe und richtete zu seinem Abschied eine "große Bitte" an das Gremium: Bis er in den Ruhestand gehe, würde er gerne die Alte Mainbrücke in Kitzingen saniert haben. Und auch den Umbau der Kaiserstraße möchte er noch auf den Weg bringen. Für Pauluhn rückt Martin Günzel auf der Liste der ÖDP in den Stadtrat nach. Er soll in der Aprilsitzung vereidigt werden.