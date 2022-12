In den vergangen Tagen haben die Briefträger den neuen Müll-Abfuhrkalender ausgetragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Dabei erhielten rund 42.000 Haushalte ihre Ausgabe für das kommende Jahr. Neben den Terminen der Müllabfuhr bietet der Kalender in seiner mittlerweile 30. Auflage auch weitere Informationen zur Abfallwirtschaft.

„Die Verteilung erfolgte auch in diesem Jahr durch den Briefträger der Deutschen Post AG. Lediglich in Großlangheim, Kleinlangheim und Wiesenbronn wird der Kalender von den Gemeinden selbst zugestellt“, erklären die Abfallberater. Die Abfuhrtermine finden sich auch in der abfallwelt-App und zum Herunterladen auf der Homepage www.abfallwelt.de. Weiter liegt der Kalender auch bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Landkreis aus.

Wer keinen Kalender erhalten hat, kann sich unter Tel.: (09321) 9281234 oder per E-Mail an abfall@kitzingen.de melden.