„Wasser macht weise und selig der Wein . . . deshalb trinke beides, um beides zu sein“ - unter diesem Motto präsentieren am Freitag, 18. November, die Deutsche Fastnachtakademie und das Deutsche Fastnachtmuseum in Kitzingen einen Abend im Zeichen der Fastnacht und der fastnächtlich benachbarten Wein-Kultur mit Hans Driesel, Werner Emmerich und Romana Wahner. Schauplatz sind ausgewählte Stationen des Deutschen FastnachtMuseums. Am Ende erwartet die Gäste eine Weinprobe im Gewölbekeller, heißt es in der Einladung. Einlass ist um 16.45 Uhr, Beginn ist um 17 Uhr. Karten gibt es unter: info@deutsches-fastnachtmuseum.de oder Tel.: (09321) 23355. Im Bild (von links) Werner Emmerich, Romana Wahner und Hans Driesel.