Während des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wurde auch die Fahrbahn der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main im Bauabschnitt 1 zwischen Autobahnkreuz Biebelried und Mainbrücke bei Dettelbach grundhaft saniert. Auch an der Mainbrücke bei Dettelbach wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG hervor.

Seit Freitag, 16. Juni, sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main kann dort einschließlich der Mainbrücke bei Dettelbach wieder dreistreifig befahren werden. In Fahrtrichtung Nürnberg bleibt die zweistreifige Verkehrsführung laut Mitteilung in diesem Abschnitt aus Gründen der Verkehrssicherheit weiterhin bestehen, da in Kürze unmittelbar östlich der Mainbrücke die Baustellenverkehrsführung für den nun beginnenden Ausbau des Bauabschnitts 2 eingerichtet wird.