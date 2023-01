Am Samstag fuhr ein 44-jähriger Mann gegen 11.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen. Der Fahrer missachtete die Höhenkontrolle an der Unterführung der A 3 und fuhr trotzdem weiter. Dabei beschädigte er neben dem Traggerüst der Brückenbaustelle den Auflieger seines Sattelzuges erheblich, schreibt die Polizei Kitzingen.

Zusammen mit hinzugekommenen Bauarbeitern der Autobahnbaustelle räumte der Fahrer die Trümmer seines Fahrzeugs von der Staatsstraße, senkte seinen Sattelzug ab und flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung A 3.

Kurz nach der Auffahrt von Wiesentheid in Richtung Nürnberg verlor der beschädigte Sattelzug ein größeres Teil seiner Seitenverkleidung, das auf der Fahrspur liegen blieb. Der Fahrer hielt in einer Haltebucht an und räumte das rund fünf Meter lange Teil von der Fahrbahn. Dass es hierbei zu keinem weiteren Unfall kam, ist nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, schreibt die Polizei weiter.

Eine Streife stoppte schließlich die Weiterfahrt des Lasterfahrers. Den Fahrer des Sattelzuges erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht. Er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.