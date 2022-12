Das Landratsamt Kitzingen nahm von Anfang Juli bis Mitte August 2022 an einer Bürger/-Kundenbefragung teil. Insgesamt beteiligten sich 14 Landkreise an der Meinungsumfrage, die durch das Marktforschungsunternehmen Ipsos durchgeführt wurde. Es wurden 371 Personen im Landkreis zum Landratsamt befragt und dabei waren 97 Prozent der Kundinnen und Kunden mit dem Landratsamt zufrieden. 72 Prozent der Befragten waren sogar „außerordentlich zufrieden“ und „sehr zufrieden“ mit den Leistungen der Behörde. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen hervor.

Die Bürgerinnen und Bürgern gaben an, dass ihnen vor allem die ausgeprägte fachliche Kompetenz und die gute Kundenbetreuung im Landratsamt Kitzingen gefällt. Dabei werden besonders die hohe Flexibilität sowie der wertschätzende Umgang mit den Kundinnen und Kunden geschätzt. Chancen in der Weiterentwicklung des Landratsamts werden aus den Ergebnissen ebenfalls gezogen. So wünschten sich die Menschen, dass der Ausbau der Digitalisierung und des Onlineangebots weiter vorangetrieben werden soll, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für die aktuelle Studie wurden sechs Sachgebiete in die Befragung einbezogen. Darunter fielen Abfallwirtschaft, Bauamt, Jugendamt, KFZ-Zulassung, soziale Angelegenheiten und Führerscheinstelle. Die Erhebung durch Ipsos wurde in Form von Telefoninterviews durchgeführt, wobei ein durchschnittliches Interview rund 15 Minuten betrug. Insgesamt wurden für die 14 Landratsämter über 5100 telefonische Interviews geführt, damit ein repräsentatives Ergebnis erzielt werden konnte.