Einer großen Resonanz erfreute sich das 1. Tischtennis-Bezirksranglistenturnier der Jugend im Bezirk 3 - Unterfranken Süd, das beim TV Etwashausen stattfand. 88 Jugendliche fanden den Weg in die Florian-Geyer-Halle nach Kitzingen.

Dies begeisterte den Bezirksfachwart Jugend-Einzelsport und Turnierleiter Leo Pirkl: "Besonders gefreut hat es mich auch, dass es in allen Altersklassen Spieler und Spielerinnen gab, die zum ersten Mal an einem Tischtennisturnier teilnahmen." Und diese seien auch teils sehr weit im Turnier gekommen. Pirkl blickt voraus: "Im nächsten Jahr werden wir wohl zwei Qualifikationsturniere im Vorfeld ausrichten, um den Kindern und Jugendlichen noch mehr Spielerfahrung bieten zu können." Besonders bedanken möchte er sich beim ausrichtenden Verein TV Etwashausen.

32 Jungen und ein Mädchen starteten in der Altersklasse Jungen 13. Hier setzte sich in der Endrunde ungeschlagen der Lokalmatador Cornelius Haupt (TV Etwashausen) vor Willy Haas (TTC Kist) und Luca Pertler (SB Versbach) durch. Ganz vorne landete bei den Jungen 15 (26 Teilnehmer) Simon Paulini (TG Höchberg), der in der Endrunde ungeschlagen blieb. Hinter ihm platzierten sich Lian Brenneis (TV Dettelbach) und Bjarne Doose (TSV Gerbrunn).

23 Akteure spielten bei den Jungen 19 um den Ranglistensieg. In der finalen Sechserrunde setzte sich David Schlössinger (TSG Waldbüttelbrunn) ohne Satzverlust durch – er gab auch im gesamten Turnier keinen einzigen Satz ab. Rang zwei belegte Till Schumacher (TG Höchberg) und Platz drei Tamino Möslang (TTV-KJG Kirchheim)

Bei den Mädchen 19 (sechs Teilnehmerinnen) holte sich Jule Geiger (TG Höchberg) in der Endrunde ungeschlagen den Spitzenplatz. Ihr folgten die beiden Gerbrunnerinnen Ines und Anja Baumgartner.

Von: Gerd Ludwig (Fachwart Öffentlichkeitsarbeit, Bayerischer Tischtennis-Verband (BTTV) Bezirk 3 Unterfranken Süd)