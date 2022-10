Die Euerfelder haben ein Herz für die Menschen im Senegal: Insgesamt haben sie in den vergangenen drei Jahren 8600 Euro für die Partner in der Diözese Kaolack gespendet, erklärte Kassierin Petra Gerhard bei der Jahreshauptversammlung der Katholischen Landvolkbewegung. Dazu konnten die beiden Vorsitzenden Claudia Mack und Otto Kram rund 50 Mitglieder im schön mit Blumen dekorierten Sportheim begrüßen.

Die Zeit seit der letzten Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 stand maßgeblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Höhepunkt war im Herbst 2021 der Besuch einer fünfköpfigen Delegation aus dem Senegal mit Bischof Martin an der Spitze. Ansonsten mussten in dieser Zeit viele Veranstaltungen ausfallen. Trotzdem war das Landvolk nicht untätig: So wurden bei der Osterkerzenaktion 2020 rund 40 Kerzen mehr als im Vorjahr verkauft (ein Jahr später waren es sogar 130 Kerzen mehr) und für die Jubilare gab es als kreativen Ersatz für den sonst üblichen Gottesdienst ein Schirmchen mit Karte. So war die Freude bei allen ein Jahr später beim Jubilare-Gottesdienst um so größer, zu dem zwei Jahrgänge eingeladen waren. Bei der Verlesung des Kapellenberichts dankte die Vorsitzende Katharina und Ludwig Ländner für ihre treuen Dienste an der Bruder-Klaus-Kapelle.

In einer bewegenden Rede berichtete Diözesanvorsitzender Gerd Schneider von den derzeitigen Entwicklungen im Verbandsbereich des Bistums Würzburg. "Ich habe große Sorge um das Ehrenamt in der KLB auf Diözesanebene", betonte er mit Blick auf die angedachten Spar-Maßnahmen der Diözese. Demnach sollen sechs Verbände, darunter auch die KLB, 25 Prozent ihrer Kosten einsparen und ein gemeinsames Spar-Konzept bis Jahresende vorlegen. "Ein absolutes Unding", so Schneider. In einem Brief haben sich deshalb die Verbände an die Verantwortlichen im Bistum gewandt. Der Diözesanvorsitzende: "Wir sind kooperationsbereit, brauchen aber mehr Zeit und erwarten, dass Lösungsvorschlage nicht von uns kommen."

Die Versammlung endete mit einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück. Bei Kaffee und Kuchen sowie guten Gesprächen klang die Veranstaltung aus.

Von: Walter Sauter (Öffentlichkeitsarbeit, KLB Euerfeld)