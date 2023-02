Wenn man in Stadelschwarzach nach einem Vorbild in Sachen ehrenamtliches Engagement sucht, kommt man an Gotthard Abel nicht vorbei. Von der Jugend an bis heute hat er sich nahezu in allen örtlichen Vereinen eingebracht. Seine große Leidenschaft gehört der Stadelschwarzacher Blaskapelle, die ihn nun zum Ehrenmitglied ernannt hat.

Schon weit vor der Gründung der Kapelle war Gotthard Abel in Stadelschwarzach aktiver Musiker am Flügelhorn. Er war stets darauf bedacht, dass zu den örtlichen Veranstaltungen eine gute Blasmusik gespielt wurde. Bei der offiziellen Gründung des Musikvereins 1975 war er dann einer der Macher, der von Anfang an Verantwortung übernommen hat. Über 30 Jahre spielte er das erste Flügelhorn und war in der Vorstandschaft aktiv.

Dass früher die Stadelschwarzacher Feuerwehrmänner alarmiert wurden, war auch ein Verdienst Abels, der lange das Feuerwehrhorn blies. Nach seiner aktiven Zeit wurde er passives Mitglied und Fan der Kapelle. Er war immer zur Stelle, verpasste kein Konzert und packte mit an, wenn helfende Hände benötigt wurden. Für dieses Engagement und seine Leidenschaft zur Stadelschwarzacher Blasmusik wurde Gotthard Abel nun die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Seine Leidenschaft hat der Jubilar weitervererbt. Drei seiner vier Kinder und drei seiner fünf Enkelkinder haben sich ebenfalls der Blasmusik verschrieben und spielen ein Instrument, was Opa Gotthard stolz macht. Und die nächste Generation, drei Urenkel (das vierte Urenkelkind ist unterwegs), zieht es ebenfalls schon hin zur Musik.

Träger der Bürgermedaille

Neben der Musik liegt dem Jubilar und Landwirt, der am 12. Februar 1938 geboren wurde und am 4. Februar 1964 seine Frau Renate Brendler aus Laub heiratete, auch der Sportverein am Herzen. Er war 1954 Gründungmitglied der DJK Stadelschwarzach, verpasste bis heute so gut wie kein Fußballspiel und stand bis letztes Jahr noch regelmäßig hinter der Sportheimtheke.

Darüber hinaus war Abel im örtlichen Feuerwehrverein, im Johannis-Zweigverein und bei der Soldatenkameradschaft engagiert. Bei der Waldkörperschaft war er 42 Jahre in der Vorstandschaft und hütete als aktiver Feldgeschworener viele Jahrzehnte die Grenzen der Gemarkung.

Vor der Gebietsreform im Jahr 1972 war Abel sechs Jahre im Gemeinderat, danach zwölf Jahre im Stadtrat der Großgemeinde Prichsenstadt. Für sein außergewöhnliches soziales und ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Kommune und der Stadelschwarzacher Bürgerinnen und Bürger wurde er vor Jahren mit der Prichsenstadter Bürger-Medaille ausgezeichnet. Das Engagement Abels würdigte auch Bürgermeister René Schlehr, der dem Jubilar gratulierte.