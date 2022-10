Bruder Andreas Adolf OSB feiert am Sonntag in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach seinen 80. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar am 30. Oktober 1942 in Harrachsdorf/Gablonz (heute Tschechien, ehemals Sudetenland). Durch die Vertreibung der Sudetendeutschen kam Reinhard, wie er mit weltlichem Namen hieß, mit seinen Eltern in die Nähe von Osnabrück. Er absolvierte eine Ausbildung zur Gärtner. In diesem Beruf arbeitete Reinhard in Osnabrück bis zu seinem Klostereintritt, schreibt die Abtei Münsterschwarzach in einem Pressebericht.

Sein Leben änderte sich, als er 1967 in die Abtei Schweiklberg eintrat, die wie Münsterschwarzach zur Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien gehört. In der Abtei Schweiklberg übte Bruder Andreas weiter seinen Beruf des Gärtners in der Klostergärtnerei aus. 1970 folgte die Meisterprüfung zum Baum- und Zierpflanzenmeister an der Staatlichen Meister- und Technikerschule für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim.

1975 stand eine weitere Veränderung im Leben von Bruder Andreas an: Er kam in die Abtei Münsterschwarzach. Dort arbeitete er weiterhin in der Gärtnerei. Im gleichen Jahr erhielt er die Anerkennung als Lehrherr für die Ausbildung von Gärtnerlehrlingen. Von 1984 bis 1998 hatte Bruder Andreas die Leitung der Klostergärtnerei inne, die für die Belieferung der Klosterküche zuständig ist. 2006 übertrug er offiziell seine „Stabilitas“ auf die Abtei Münsterschwarzach und zählt seither zum hiesigen Mönchskonvent.

Seit 2000 ist Bruder Andreas außerdem für den Klosterfriedhof in Münsterschwarzach verantwortlich. Mit viel Liebe, Hingabe und Einsatzbereitschaft hat er eine schöne und ansprechende Ruhestätte für die verstorbenen Münsterschwarzacher Mönche geschaffen. Außerdem kümmert sich Bruder Andreas um die Klosterbienen und die Imkerei in der Abtei.