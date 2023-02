Bruder Daniel Schnapp OSB feiert am 7. Februar in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach seinen 80. Geburtstag. Das teilt die Abtei in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Geboren ist der Jubilar im Jahr 1943 in Motschenbach (Kreis Kulmbach) und wuchs mit seinen fünf Geschwistern auf. Von 1949 bis 1957 besuchte er die dortige Volksschule. Zur Schuhmacherausbildung kam er 1958 nach Münsterschwarzach und trat währenddessen, im Jahr 1960, in die Abtei ein. 1962, ein Jahr nach Ausbildungsende, legte er seine zeitliche Profess ab. Im Jahr 1968 schloss er sich auf Lebenszeit dem Kloster und der Gemeinschaft an.

Nach seiner Ausbildung half Br. Daniel zwar in der Schuhmacherwerkstatt bei Bruder Sales weiterhin aus – schließlich bekam jeder Missionar damals noch fünf Paar handgemachte Schuhe bevor er in die Mission ging. Doch seine Hauptaufgabe fand er in der Ökonomie, im Stall. Ein Beruf, der dem Sohn eines Landwirts scheinbar in die Wiege gelegt war. Täglich um vier Uhr kümmerte er sich um die Rinder und den damals noch großen Kuhstall der Abtei und somit auch die Milchlieferungen. Erst wenn die Tiere versorgt waren, ging es mit seinem Mitbrüdern zum Gebet – damals noch zur eigens dafür stattfindenden "Melkermesse" in der Krypta.

Tierwohl lag ihm immer am Herzen

Gleich zwei Meisterprüfungen legte Bruder Daniel in diesem Bereich ab: 1972 als Besamungstechniker und 1973 als Melkermeister. Bei einem Leistungswettbewerb wurde er sogar zum "besten bayerischen Melker" gekürt. Besonders am Herzen lag ihm das Tierwohl, erzählt er im Rückblick: Genügend Futter, Sauberkeit im Stall. Schwer gefallen sei es ihm schon, als der Kuhstall aufgegeben wurde. Viele Veränderungen hat Bruder Daniel in seinem klösterlichen Leben mitgemacht – und auch viele Aufgaben. Auch bei der Klosterfeuerwehr war er von 1980 bis 2005 aktiv und fuhr die großen Einsatzfahrzeuge.

Ab 1991 machte er sich in vielen Arbeitsbereichen nützlich: in der Schuhmacherei, beim Obstbau, auf der Infirmerie und in der Hausmeisterei. Auch in seinem "Ruhestand" ab 2003 machte Bruder Daniel Schnapp sich in der Hausmeisterei und im Maststall nützlich, übernahm Krankenfahrten und reparierte weiterhin Schuhe. Selbst mit über 70 Jahren half er noch im Bullenstall aus. Auf viele Aufgaben kann Bruder Daniel nun mit 80 Jahren zurückblicken – Spaß gemacht hat ihm alles, sagt er.