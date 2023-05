Mit fast dreijähriger Verspätung feierte der Männerchor des SV Willanzheim am Samstag, 29. April, sein 75- jähriges Bestehen im Rahmen eines großen Lieder- und Ehrenabends in der Sporthalle. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 kann der Chor auf eine lange wie ereignisreiche Vergangenheit zurückblicken. Im Jahr 2012 übergibt Ehrenchorleiter Karl-Heinz Wolbert (1977-2012) das Dirigat in die Hände von Stephan Eitel, der bis zum heutigen Tag die Verantwortung für das nach wie vor exzellente Niveau des Männerchors trägt. Über Jahrzehnte hinweg agiert der Männerchor als beliebter Kulturträger weit über die Grenzen des Dorfes hinaus.

Anlässlich des 75-jährigen Chorjubiläums wurden am Liederabend langjährig aktive Sänger durch Frau Elke Kuhn (Vorsitzende der Sängergruppe Steigerwald) sowie Herrn Gerhard Eichner (Stellv. Vorsitzender des Sängerkreises Fürth) geehrt. Für zehn Jahre Singen im Chor werden mit einer Ehrennadel ausgezeichnet: Franz-Josef Dorsch, Richard Mergenthaler, Gerhard Rapp, Roman Schimmel, Anton Schmitt, Henning Wiedenroth. Die Ehrennadel mit Urkunde für zehn Jahre Chorleitung erhält Dirigent Stephan Eitel. Für 25 Jahre Singen im Chor werden mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet: Wolfgang Fröhlich, Erhard Ixmeier, Christian Kümmel. Für 40 Jahre Singen im Chor werden ausgezeichnet mit Ehrennadel und Urkunde: Franz-Josef Haupt, Horst Haupt, Günter Hein. Die Ehrennadel mit Urkunde für 50 Jahre Singen im Chor erhalten Siegbert Mauckner und Peter Mergenthaler.

Als Gastchöre traten der Gesangverein Sängerlust Großlangheim 1912 e.V. sowie der Gesangverein 1968 Tiefenstockheim auf. Die Akteure boten ein beschwingtes Programm mit bekannten Melodien von PUR, Rio Reiser, Christina Stürmer, Peter Maffay, Hubert von Goisern und Udo Jürgens auf. Im Rückblick stand der Lieder- und Ehrenabend gänzlich im Zeichen der Freude und Lust am Gesang, die die Chöre mühelos auf die vielen Zuhörer übertragen konnten. Nach insgesamt drei kurzweiligen Stunden verabschiedete Moderator Hilmar Hein die Sängerinnen und Sänger, sowie die Zuhörer in die Nacht. Dieser Liederabend war nach der "sang- und klanglosen" Coronazeit für alle Beteiligten ein wohltuendes Ereignis.

Von: Markus Stöcker (Schriftführer, SV Willanzheim 1932 e.V.)