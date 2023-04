Der SV 1948 Altenschönbach e.V. hielt Jahreshauptversammlung zum 75-jährigen Vereinsjubiläum

Der 1. Vorsitzende Hans-Dieter Kern freute sich, über 50 Mitglieder begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßte er die anwesenden Ehrenmitglieder Helmut Dornberger, Alfred Stürmer, Ernst Geuter und Fred Hahn. Die Ehrenmitglieder Walter Hahn, Heinz Eberlein und Willi Kern waren entschuldigt.

Zum Totengedenken wurde den zuletzt verstorbenen Mitgliedern Gerd Eberlein, Helmut Scharf und Johann Schollmeier gedacht.

Am 31. Dezember 2022 waren 258 Mitglieder im Verein, davon 50 Kinder und Jugendliche. Insgesamt sind 163 männliche und 84 weibliche Personen beim BLSV gemeldet in den Abteilungen Fußball, Korbball, Leichtathletik und Gymnastik.

Zum 75-jährigen Jubiläum des Sportvereins sind im Laufe des Jahres ein Fußballspiel der ehemaligen Aufsteiger, der DVAG-Cup, die Dorf- und Vereinsmeisterschaft im Schafkopfen und der große Preisschafkopf am Ende des Jahres geplant.

Als Höhepunkt wird am 1. Dezember 2023 eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen an historischer Stelle, in der Gaststätte "Schwarzer Adler" geplant, da hier der "Sportverein Altenschönbach-Siegendorf", dann auf den Tag genau vor 75 Jahren gegründet wurde.

Die in die Jahre gekommene Vereinssatzung musste neu gefasst werden und wurde einstimmig angenommen.

Der 1. Vorsitzende und seine Stellvertreter ehrten gemeinsam die treuen Mitglieder, die länger als 20 Jahre im Verein sind.

Für ihre langjährige Treue zum SV Altenschönbach wurden Waltraud Hahn und Wolfgang Geuter zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide sind seit 60 Jahren Mitglied im Verein und waren lange, aktive Spieler beim Korbball und Fußball.

Für seine überaus großen Verdienste um den SV Altenschönbach, wurde Kurt Zink ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist schon seit 50 Jahren Mitglied im Verein. Darüber hinaus geschah die Ehrung aber in besonderer Würdigung seiner überaus langjährigen, ehrenamtlichen Tätigkeit in vielen Funktionen im Verein, darunter vor allem als jahrelanger 1. Vorsitzender des SV Altenschönbach.

Als Dank und Anerkennung überreichten die Vorsitzenden die Ernennungsurkunden und ein Blumengeschenk.

Mit dem Dank an alle Unterstützer des Vereines endete die Versammlung.

Von: Hans-Dieter Kern (1. Vorsitzender SV Altenschönbach)