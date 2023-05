Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Bayerns (VFD) lud zu ihrer 50-Jahrfeier nach Mainbernheim ein. Der VFD Kreisverband Kitzingen war Organisator des Events, Gastgeber war der Zykloopenhof. Die Teilnehmer, inclusive mehrerer Kutschgespanne, kamen aus ganz Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung des VFD, der folgende Informationen entnommen sind.

Auch die Vorstandsmitglieder der VFD Bayern mit Heiner Natschack, Jutta Poster und Susanne Bauer waren anwesend. Der Besucherandrang war laut Mitteilung mit über 700 Gästen überwältigend. Auch Landtagsabgeordnete Barbara Becker kam und bekundet mit ihrer Unterschrift in der Charta 2023, die Bestrebungen der VFD zur Förderung des Pferde- und Fahrsports in der Natur zu unterstützen. Es gilt hier vornehmlich das Pferd und alle anderen Equiden wieder mehr in Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Der VFD Kreisverband Kitzingen hält, neben vielen anderen Aktivitäten, auch einen monatlichen Stammtisch ab, alle Interessierten, auch Nichtreiter, sind eingeladen.

Weitere Infos bei Monika Link, Tel.: (0151)26670503