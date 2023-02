Ein seltenes Jubiläum konnte Matthäus Lang Matthäus aus Dornheim feiern. Er wurde kürzlich in der Kirche "St. Johannes der Täufer" in Dornheim mit der goldenen Ehrennadel der Mesnervereinigung anlässlich seines 70- jährigen Mesnerdienstes ausgezeichnet. Ebenso wurde eine Urkunde von Bistum Bamberg durch Pfarrer Adam Was überreicht. Zudem wurde ihm im Gottesdienst zum 85. Geburtstag gratuliert. Die katholische Kirchenmusik unter der Leitung von Steffen Gimperlein umrahmte den Festgottesdienst. Vom Pfarrgemeinderat und von der gesamten Pfarrgemeinde überbrachte Ursula Berninger die Glückwünsche. Veronika Weiß als Sprecherin der Kirchenmusik gratulierte Matthäus Lang im Namen der Musiker und Musikerinnen.

Von: Ursula Berninger (Pfarrgemeinderat, Dornheim)