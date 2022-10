Markt Einersheim aktualisiert vor 1 Stunde

70. Geburtstag des Volkstrachtenvereins: Trachtenball zum Jubiläum

Der Volkstrachtenverein (VTV) Markt Einersheim lädt anlässlich seines 70. Geburtstags am Samstag, 15. Oktober, zu einem vergnüglichen Abend ein, der ganz im Zeichen des Tanzes und der Tradition steht. Ab 19.30 Uhr spielen in der Mehrzweckhalle die Schrolla Musikanten unter der Leitung von Reinhard Hüßner, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei und die Mitglieder des VTV laden auch Freunde und Bekannte ohne Tracht herzlich zum Mitfeiern ein.