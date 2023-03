Im September 2022 nahmen Timo Wende (5b), Jonas Bracky (6b), Louis Butterhof (6c), Yizhou Huang (Q11) und Tiancheng Dai (Q11) vom Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid erfolgreich an der Einstiegsrunde des Wettbewerbs "Mathematik-Olympiade Bayern", kurz MOBy, teil. Diese 1. Runde wurde an den Schulen als Hausaufgabenrunde im Einzelwettbewerb ohne Verwendung von Hilfsmitteln durchgeführt. Jonas, Yizhou und Tiancheng erhielten einen herausragenden 1. Preis und wurden zur 2. Runde im November zugelassen, einer vierstündigen Klausur mit jahrgangsspezifischen Aufgaben. Alle drei bewältigten diese Herausforderung mit Bravour und erhielten erneut einen Preis.

Yizhou wurde zur 3. Runde, der zentralen Landesrunde Bayern, eingeladen. 174 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen 7 bis 12 versuchten sich vom 24. bis 26. Februar 2023 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in zwei vierstündigen Klausuren an schwierigen Aufgaben aus verschiedenen Bereichen der Mathematik, die von einem Team aus circa 110 Expertinnen und Experten korrigiert wurden. In einer Zeremonie wurden am Sonntag, den 26.02.2023, die Besten vom FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger, Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und Ministerialrat Thomas Sienz geehrt. Yizhou erreichte einen herausragenden 2. Preis und wurde zum Auswahl- und Förderseminar in Würzburg Ende März eingeladen, wo das bayerische Team für die diesjährige Bundesrunde in Berlin ausgewählt wird.

Für Jonas fand die Landesrunde als eintägige Veranstaltung regional am 8. März an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg statt. 28 Schülerinnen und Schüler aus 15 Gymnasien in Unterfranken hatten sich durch ihre mathematische Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und maßen sich nun in einer 3,5-stündigen Wettbewerbsklausur mit vier Aufgaben. Am Nachmittag konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Motto "höher, weiter, dicker" viele Sachen mit Papier ausprobieren: ob Papierturm bauen oder Papierflieger, das Rahmenprogramm rundete den Tag gelungen ab.

Von: Angela Ruh (Koordinatorin der mathematischen Wettbewerbe, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)