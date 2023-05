Die Sanierung der Michaelskirche in Krautheim hat 453.000 Euro gekostet. Zur Finanzierung hat das Pfarramt Zeilitzheim und Krautheim einen Förderantrag an die Stadt gestellt. Der Stadtrat genehmigte bei vier Gegenstimmen einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent auf die Gesamtkosten. Dies entspricht 45.300 Euro. Für die Mehrkosten für Barrierefreiheit gibt es von der Stadt weitere 5600 Euro. Den Gegnern fiel die freiwillige Ausgabe der Stadt zu hoch aus.

Für den Vereinsvorstand der Musikschule Volkacher Mainschleife mit aktuell 465 Schülerinnen und Schülern entsendet der Stadtrat neben Bürgermeister Heiko Bäuerlein fünf weitere Mitglieder: Herbert Römmelt, Anja Hirt, Uwe Kossner, Julian Eibicht und Marlies Dumbsky.

Plan zur neuen Staatstraße zwischen Kürnach und Volkach

Die Details zur Planung der neuen Staatsstraße St 2260 Kürnach/Volkach stehen fest. Die St 2260 soll im Süden an Prosselsheim vorbeizuführen und die Ortschaft über zwei Anschlüsse anbinden. Die verlegte Staatsstraße soll südlich der Bahngleise (Mainschleifenbahn) verlaufen und bindet im Bereich der bestehenden Kreuzung mit der Kreisstraße KT 30 aus Escherndorf an. Die Kreisstraße WÜ 4 aus Richtung Untereisenheim quert zukünftig die Mainschleifenbahn mit einem beschrankten Bahnübergang und bindet anschließend an die verlegte Staatsstraße an. Für das weitere Verfahren gab der Stadtrat mehrere Anregungen.