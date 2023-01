Ein Unfall ereignete sich am Montagabend, um 19.49 Uhr, in Kleinlangheim. Der Verursacher flüchtete.

Laut Polizeibericht fuhr ein 26-jähriger Mann mit einem VW von Feuerbach kommend die Hauptstraße. In einer Linkskurve am Ortseingang kam ihn ein zu weit links fahrender, bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Anschließend touchierte dieser mit der Fahrzeugseite die Fahrerseite des VW. Der Unbekannte fuhr weiter. Es entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel.: (09321)1410 entgegen.