Alle Jahre wieder spendet Markus Freund an Mix for Kids. Immer zu Weihnachten erhält die Hilfsorganisation aus Abtswind eine Zuwendung des selbstständigen Finanzkaufmanns, der auch Mitglied bei Mix for Kids ist. Bereits seit der Vereinsgründung 2018 gehört Markus Freund zu den Unterstützern. Seine Weihnachtsspende ist zur Tradition geworden. Den symbolischen Scheck über 500 Euro übergaben der Agenturinhaber und sein Juniorpartner Jonas Puglio an die Projektverantwortlichen Gertraud Mix und Dr. Paula Torres Londoño. Mix for Kids mit seinen 115 Mitgliedern und Spendern hilft bedürftigen und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Indien, Albanien und Deutschland. Seit 1991 ist Markus Freund als Vermittler von Versicherungen und Finanzierungsprodukten tätig, die aus dem Haus der Zurich-Versicherungsgruppe kommen.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Mix for Kids, Abtswind)