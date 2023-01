Insgesamt 500 Euro spendete Uwe Ziegler aus Kleinlangheim für das Herzenswunschmobil des BRK-Kreisverband Kitzingen. "Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen und deshalb unterstütze ich es auch, ich hoffe, dass mit dem Herzenswunschmobil viele schöne letzte Wünsche erfüllt werden können." Das BRK-Herzenswunschmobil ist ein Fahrzeug, mit dem das BRK letzte Wünsche von totkranken Menschen erfüllen kann. So ist den Wünschen zunächst einmal keine Grenze gesetzt und das BRK versucht, alle Herzensangelegenheiten umsetzen zu können. Wer das Projekt unterstützen oder einen Wunsch erfüllt bekommen will, meldet sich unter Tel.: (09321) 21030, E-Mail: info@kvkitzingen.brk.de

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, BRK-Kreisverband Kitzingen)