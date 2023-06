Vor 50 Jahren hat der erste Jahrgang an der Realschule Dettelbach die "Mittlere Reife" erlangt. Anlässlich dieses Jubiläums haben sich die drei Abschlussklassen des Jahrgangs1972/1973 zusammen mit ehemaligen Lehrerinnen, getroffen. Nach einem Sektempfang in der Mensa der Schule folgte eine von Direktor Wolbert mit viel Engagement organisierte Führung, an der sich weitere motivierte Lehrkräfte und Schüler beteiligten. Die "Ehemaligen" durften nochmal Schüler sein, allerdings mit Tablet statt Heft. Im Computerraum hörten und sahen sie u.a. Interessantes über Robotik, künstliche Intelligenz, 3-D-Drucker, bevor die neu gestalteten Lehrräume im naturwissenschaftlichen Bereich besichtigt wurden. Ein Spaziergang durch die Altstadt von Dettelbach führte an den Klassenzimmern der ersten beiden Schuljahre im ehemaligen Amtsgericht, jetzt Stadtverwaltung, vorbei. Anschließend tauschten sich die einstigen Klassenkameraden im Gasthaus Franziskaner bis in den späten Abend über Ehemaliges und Aktuelles aus.

Von: Herbert Schneider (für die Ehemaligen der Realschule Dettelbach)