Historische Orte besuchen, die Vergangenheit aufleben lassen und dabei jede Menge weihnachtliche Stimmung : Wenn man ein halbes Jahrhundert den Weg gemeinsam geht, kann man schon mal feiern – und das tat Stadelschwarzach am vergangenen Wochenende.

Mit einem Weihnachtsmarkt der besonderen Art beging man im 500-Seelen-Ort die "50-jährige Partnerschaft". Die Dorfgemeinschaft lud ein zum "Stadelschwarzacher Weihnachts-Prixi" ein.

Historischer Ortsrundgang

Seit 1972 gibt es die Großgemeinde Prichsenstadt, und die feiert 50. Geburtstag. Eigens dafür wurde im Rathaus ein Maskottchen "geboren": das Prixi, ein Siebenschläfer, der mit seinem neun-farbigem Schwanz alle neun Ortsteile Prichsenstadts vereint. Dieses Maskottchen kam nun am Samstag sinnbildlich nach Stadelschwarzach, um Jubiläum zu feiern – und es war viel geboten.

Auftakt war ein Ortsrundgang, zudem sich mehr als 100 Interessierte an der ehemaligen Stadelschwarzacher Mühle eingefunden hatten. Von dort an ging es los durchs Dorf. Ingrid Düring (viele Jahrzehnte Besitzerin der Mühle) erzählte zusammen mit Gotthard Abel und Albert Fick (beide Stadelschwarzacher Gemeinderäte bis 1972) viel Geschichtliches über das Dorf und die Zeit der Eingemeindung.

Nach eineinhalb Stunden Fußmarsch war das Ziel, das ehemalige Rathaus am Marktplatz, erreicht. Hier gab es von Albert Fick weiter Wissenswertes, und zusammen mit den vielen Besucherinnen und Besuchern warf er einen Blick auf den Eingemeindungsvertrag von damals. Fick selbst war vor 1972 zweiter Bürgermeister in Stadelschwarzach und gehörte ab 1972 mehrere Wahlperioden dem Stadtrat der Großgemeinde an, somit ist er ein Dorfbewohner mit immensem Wissen über diese Zeit.

Dorf hatte sich herausgeputzt

Für diesen Tag hatte sich Stadelschwarzach etwas Besonderes einfallen lassen. Neben einem romantischen Weihnachtsmarkt rund um die illuminierte Sankt-Bartholomäus-Kirche waren interessante Stationen im Dorf hergerichtet und erstrahlten im adventlichen Lichterglanz. Ein Dreiseitenhof hatte seine Tore geöffnet, und man konnte einen Blick in die Vergangenheit rund um die Landwirtschaft werfen.

Aber auch die aktuelle Zeit in dieser Branche zeigte sich, und so gab es in der Hofstelle eines Ferkelaufzuchtbetrieb viel Wissenswertes rund ums Schwein, sogar interaktiv mit Video aus dem Ferkelstall.

Beeindruckend war ein weiterer Hof im Ortskern der sich für diesen Abend in ein historisches, weihnachtliches Museum verwandelte. Neben zahlreichen Landmaschinen aus längst vergangener Zeit gab es auch die örtlich Feuerwehrspritze von 1910 zu bestaunen. Im ehemaligen Stall dieses Anwesens war eine Dorf-Chronik aufgebaut mit über 400 Bildern aus vergangener Zeit.

Ponyreiten und frisches Bier

Für die kleinen Besucher Stadelschwarzachs gab es am Nachmittag Ponyreiten. Und die Erwachsenen konnten im Rathaushof bei den Eberts frisch gebrautes Bier direkt aus dem Sudkessel probieren.

Alles in allem sei es ein gelungener Nachmittag und Abend in Stadelschwarzach mit vielen Gästen gewesen, meinte ein zufriedener Hauptorganisator Martin Krapf, der von einer Fortsetzung dieser Veranstaltung nicht abgeneigt ist.