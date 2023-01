An zwei Nachmittagen im Dezember und Januar wurden die Sternsinger in Volkach auf die Aktion vorbereitet: es wurde geübt, die königlichen Gewänder verteilt und Wissenswertes rund um das Thema Kinderschutz und Kinderrechte, sowie über das Beispielland Indonesien erzählt. Praktisch wurde es, als die Sternsinger zum ersten Mal loszogen und den Segen zu den Bewohnern der beiden Altenheime brachten. Aber auch die zukünftigen Sternsinger-Kinder wünschten sich einen Besuch, so wurde heuer auch erstmals der Kindergarten in Volkach von einer Gruppe besucht. Und die Kinder staunten, als die Könige singend zur Tür herein kamen und ihnen die Geschenke zeigten, die sie im Gepäck hatten: Gold, Weihrauch und den Segen.

Am Dreikönigsmorgen wurden dann von Pfarrer Eller 45 Kinder nach einem von ihnen mitgestalteten Gottesdienst ausgesandt. Zwei Sternsinger (Julius Krapf und Valentin Gerhard) wurden außerdem noch für ihr königliches Engagement in Volkach seit zehn Jahren mit einer Urkunde geehrt. Anschließend ging es noch zum Rathaus, um auch dieses zu segnen. Bürgermeister Bäuerlein wartete schon auf die Sternsinger. Im Gottesdienst hatte er bereits Zeichnungen der Sternsinger überreicht bekommen, die aufzeigen, an welchen Stellen in Volkach sich die Kinder mehr Schutz, zum Beispiel in Form von weiteren Zebrastreifen, Laternen oder Geländern wünschen. Sie hatten dies in Anlehnung an das vom Kindermissionswerk geförderte Projekt Alit in Indonesien erarbeitet, in dem sich die Kinder unter anderem durch gemalte Bilder gegenseitig auf Gefahren in ihrem Umfeld aufmerksam machen.

Als die Sternsinger dann am Nachmittag müde aber glücklich zurück zum Pfarrheim gekommen sind, waren die Spendendosen prall gefüllt. Großer Jubel brach nach dem Verkünden des Gesamtergebnisses aus: die atemberaubende Summe von 9365 Euro, ein bisher noch nie erzieltes Ergebnis, hatten die Kinder für andere Kinder in Not gesammelt.

Einige Tage später wurde das tolle Ergebnis beim Danke-Nachmittag noch einmal kräftig bejubelt, bevor es zum gemütlichen Teil mit einem gemeinsamen Film-Nachmittag und Pizza essen überging.

Von: Barbara Schmitt (Organisatorin, Sternsinger St. Bartholomäus, Volkach)