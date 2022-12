Anlässlich unserer Weihnachtsfeier im Restaurant "Bäderglück" konnten wir heuer gleich zwei Jubilare ehren – unseren Peter für nun schon stolze 25 Jahre ununterbrochene Betriebszugehörigkeit (und davor ja schon mal ein paar Jahre samt Ausbildung) und das komplette Eigengewächs Michael für 20 Jahre. Mit einem Gedicht wars heuer nicht getan – wir haben in den letzten Jahren unsere Messlatte schon sehr hoch gehängt -, drum gab's den besten aller möglichen Kitzinger Show Acts – unsere Silke, mit Klampfe und der wunderschönen Stimme. Sie besang Peters Werdegang im Bäderglück, Hausmeister in Kitzi, die lieber zum Peter als zur WSG gehen, seine Leidenschaft für Cappuccino, die "Leiden" die sich dadurch für Michl ergeben, wenn Peter net da is und die Chefin nur Peter zuliebe die "Maschin eisäut", trotzdem seinen ungebrochenen Einsatz für Einkauf und IT … und vieles mehr. Peter, weil Du so bist wie Du bist, ein echter Vollblut-Lagerist, g'hörst hierher. Michl, du "the man of the match" unser IT-Spezialist. Peter und Michael, es wurde alles gesagt und besungen: Euch braucht die Bäderwelt und wir sind mega stolz, Euch zu haben.

Von: Simone Adler (Geschäftsführerin, WSG Bädergalerie GmbH, Kitzingen)