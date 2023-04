Am Sonntagabend wurde der Polizei Kitzingen ein Unfall im Bereich Memellandstraße/Kleistplatz gemeldet. Ein 46-jähriger Autofahrer war laut Polizeibericht mit seinem Mazda im linken Straßenbankett gegen einen Baum gefahren. Der Baum war am Stumpf gebrochen und das Auto hatte sich infolgedessen auf diesem festgefahren. Der 46-Jährige wurde von der Streifenbesatzung schwankend und deutlich alkoholisiert neben seinem Fahrzeug stehend angetroffen, berichtet die Polizei weiter. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Den 46-Jährigen, dessen Führerschein sofort beschlagnahmt wurde, erwartet nun neben der Verkehrsunfallanzeige noch eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 5500 Euro.