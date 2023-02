Das Orchester des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid brachte mit dem stimmungsvollem Neujahrskonzert in der Wiesentheider St. Mauritiuskirche Anfang 2023 ein abwechslungsreiches anspruchsvolles musikalisches Programm zu Gehör. Die zahlreichen Besucher gaben zu dieser Premiere ein tolles Feedback an die Musikerinnen und Musiker – und zeigten ihre Begeisterung auch mit zahlreichen Spenden anstelle von Eintritt. Der Musik- und Gesangverein Wiesentheid konnte daher kürzlich eine Spende in Höhe von 400 Euro dem Kinderdorf in Geesdorf als Unterstützung für die Anschaffung der dort dringend benötigten neuen Küche übergeben. Vorsitzender Heinz Dürner überreichte die Spende an die Kinder und Verantwortlichen im Kinderdorf.

Von: Doris Lang (Protokoll- und Pressewart, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)