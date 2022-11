Am Freitag vor den Allerheiligenferien bereitete die Schulfamilie der Mädchenrealschule Volkach ihrer Direktorin Doris Roth anlässlich ihres 40-jährigen Dienstjubiläums einen besonderen Empfang. Nichtsahnend wurde sie in die Turnhalle gelockt, wo alle bereits warteten, um sie hochleben zu lassen. Frau Anna Hager-Nikolay probte mit den Klassen im Musikunterricht im Vorfeld ein umgedichtetes Lied ein, das die Mädchen dann zum Besten gaben. Eine sichtlich überraschte Frau Roth nahm anschließend die Glückwünsche und Geschenke von der SMV und der Mitarbeitervertretung entgegen. Frau Eschenbacher, die Stiftungsvorständin, gratulierte ebenso sehr herzlich zum Jubiläum und überreichte ein Präsent. Auch die Schwestern des Konvents in Volkach reihten sich in die Gratulanten ein und Schwester Uta gab einige Anekdoten aus der Zeit, als Frau Roth an die Mädchenrealschule kam, zum Besten. 1984 begann sie an der Schule zu unterrichten, 15 Jahre später wurde sie Konrektorin und seit 2012 leitet sie die Schule.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)