Inge Höning ist am 29. März im Alter von 78 Jahren gestorben. Über vier Jahrzehnte hinweg war die Schwester der Dillinger Franziskanerinnen an der Mädchen-Realschule in Volkach aktiv. Zuerst als Lehrerin, dann 14 Jahre als Rektorin prägte sie die Schule und war für die Schülerinnen ein fester Bestandteil ihrer Schulzeit.

Die Ilsenbacherin (bei Neustadt an der Waldnaab) studierte in Eichstätt das Lehramt, bevor sie 1969 Volksschullehrerin im Lohrer Frauenkloster wurde. Nach einem Lehrgang für Realschullehrer in München kam sie 1972 ins Kloster St. Maria nach Volkach , wo sie an der integrierten Mädchen-Realschule unterrichtete. 1987 wurde sie Konrektorin. Im September 1998 übernahm sie die Leitung der Schule. Christliche Werte und die franziskanische Prägung waren ihr im Schulalltag wichtig.

Mit Festakt nach 40 Jahren verabschiedet

2012 schied sie nach 40 Jahren mit einer feierlichen Zeremonie aus dem Schuldienst aus. Das Leitbild des Festaktes bildete ein Zitat von Edith Stein: "Die Kinder in der Schule, sie klopfen an unser Herz." Wie die Provinzoberin Schwester Rita Walter damals sagte, hat Inge Höning hauptsächlich Deutsch und Erdkunde unterrichtet und ihren Mädchen wertvolle Impulse für ihr persönliches und berufliches Leben vermittelt. Ihr erklärtes Ziel sei es stets gewesen, ihre Schülerinnen zu kritischen, selbstständigen und verantwortungsbewussten Frauen zu erziehen.

"Wir konnten spüren, dass du hinter deinen Worten stehst und in deinem Tun bewirken willst, was du in Worten zu verstehen gibst", sagte die Provinzoberin damals an Inge Höning gerichtet. Sie sei eine Lehrerin mit "belebendem, gütigem, aber auch einem weiten und feurigen Herzen" gewesen. "Die vielen anerkennenden Worte streicheln zwar meine Seele", reagierte die gerührte Inge Höning damals, "doch so viel Lob auf einmal kann ich fast nicht verkraften."

Inge Höning wurde am Montag auf dem Friedhof in Lohr-Sendelbach (Lkr. Main-Spessart) beigesetzt.