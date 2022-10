Das Unternehmen Krauß Metallbau GmbH in Westheim feierte das 40-jährige Betriebsjubiläum von Jürgen Endreß, der seinen beruflichen Werdegang 1982 bei der Firma Heinz Krauß mit der Ausbildung zum Schmied begonnen und mit einer schmiedeeisernen Garderobe als Gesellenstück abgeschlossen hatte.

Mit Unterbrechung durch den Grundwehrdienst ist Jürgen Endreß bis heute im Unternehmen tätig. Zunächst war er in der Instandsetzung von Landmaschinen und in der Bauschlosserei eingesetzt, übernahm aber auch erste Aufgaben im Formenbau. Heute ist der Jubilar in vielen Tätigkeitsfeldern auch bei kniffligen Aufgaben professionell im Einsatz. Die Haupttätigkeit sei seit vielen Jahren der Formenbau, unterstrich sein Chef Gunnar Krauß in der Feierstunde und lobte, dass Jürgen Endreß auch schwierigste Aufgaben ruhig und besonnen löse, die manch anderen an den Rand der Verzweiflung bringen könnten. Anstelle der früher noch wenigen überbetrieblichen Lehrgänge herrschte der Grundsatz; "Learning by doing".

Der langjährige Erfahrungsschatz verbunden mit dem Können, Einsatzbereitschaft und Hilfsbereitschaft gegenüber den Kollegen nannte Krauß besonders erwähnenswert um für 40 Jahre Betriebstreue zu danken.

Von: Angelika Krauß (Sekretärin, Krauß Metallbau GmbH Westheim)