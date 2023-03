Große Resonanz fand die Bastelaktion für den Ostergruß 2023. Seit fast drei Jahren versuchte das Team "Generation plus", mit all den Hürden vor allem in der Coronazeit, für die "junggebliebenen" Mitbürger im besten Lebensalter Zeichen der Verbundenheit zu setzen durch Aktionen, Gottesdienste, Treffen und Begegnungen. So auch der Monatsbrief mit Informationen, Texten, Rätseln, Gebet, Lieder die zum Nachfragen bei Bekannten anregten. Selbst gebastelte Grüße waren und sind immer wieder "Highlights" und fanden die besten Plätze in den Wohnungen. Das Bastelteam um Ingrid Eichler hat sich etabliert, offen immer aber auch für Schnupperbastler, die so mit ihren Fähigkeiten die Gruppe bereichern.

In diesem Jahr gibt es 350 Mal einen Osterhasen mit süßem Inhalt. Liebevoll von circa 20 Frauen kreiert. Es war ein wunderschöner Abend in guter Atmosphäre im Langhaus in Stadtschwarzach. Der Hase, ein Symboltier für Ostern - gilt als Überbringer der Ostereier. Eine Theorie besagt, dass der Osterhase ein missratenes Osterlamm sein soll: Bäcker haben aus Teig ein Osterlamm geformt, das dann aber eher wie ein Hase aussah. In der griechischen Mythologie ist der Hase das Tier der Liebesgöttin Aphrodite, er ist so wie das Ei ein Zeichen für Leben und Fruchtbarkeit. Auch wegen seiner starken Vermehrung sehen manche in ihm ein Symbol für das Leben. In Byzanz war der Hase ein Symbol für Christus, den Auferstandenen. Der Hase hat keine Augenlider, er "schläft" also nie - wie Christus, der niemals entschläft.

Auch das Datum des Osterfestes hat einen Bezug zum Hasen: Der Hase gilt als Mondtier, und Ostern wird am ersten Sonntag des Frühlingsvollmondes begangen. Um die Osterfreude in die Häuser im Schwarzacher Becken und Reupelsdorf zu bringen, haben sich die Bastelkünstlerinnen gerne für die "Schwarzacher Hasenaktion" in den Dienst nehmen lassen und waren mit Begeisterung dabei und hatten viel Vorfreude beim Gedanken an die Empfänger. Mit einem "Vergelt's euch Gott" drückte Diakon Kleinschnitz seinen Dank und seine Anerkennung für die tolle Leistung aus.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)