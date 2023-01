Viele Jahre der Betriebszugehörigkeit bedingen einer niedrigen Fluktuation und die bleibt niedrig, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sowie zufrieden sind. Insgesamt 33 Mitarbeitende zeichnete die GOK-Geschäftsführung für deren Einsatz und Treue aus.

Auf unfassbare 760 Jahre summierter Betriebszugehörigkeit bringen es die 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GOK, die im Rahmen einer Feierstunde geehrt wurden. Angefangen bei zehn Jahren Betriebszugehörigkeit bis hin zum 40-jährigen Jubiläum honorierten die Geschäftsführer Dieter Kleine und Gerald Unger den Einsatz und die Treue der Jubilare.

"In diesen schnelllebigen Zeiten ist es nicht selbstverständlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über so einen langen Zeitraum lediglich bei einem Arbeitgeber angestellt sind – zumal Fachkräfte immer begehrter werden auf dem Arbeitsmarkt", zeigten sich Dieter Kleine und Gerald Unger glücklich. Sie fügten an: "Dieses langjährige Engagement und die Loyalität sprechen zum einen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen aber freilich auch für uns als Arbeitgeber und die Rahmenbedingungen, die wir schaffen!"

Geehrt wurden für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Lara Dürr, Fabian Kern, Michael Rahm und Markus Wolf. Ausgezeichnet für 15 Jahre wurden Oliver Kuhn, Stefan Stadtelmeyer, Stefan Thielisch, Jakob Roth und Jan-Philipp Dürr. Bereits 20 Jahre dabei sind Sergej Manzos, Matthias Gerler, Hans-Christoph Jahn, Sandra Koss, Andreas Lauck und Karola Horn. 25 Jahre im Betrieb sind Michaela Rama, Susanne Wodniok, Florian Hädicke, Christina Raab-Senft und Hubert Karl. Ihr 30-jähriges Jubiläum begingen Andreas Haupt, Günter Krauß, Serina Braack, Michael Roos, Heike Kistner und Horst Weigand. Für 35 Jahre geehrt wurden Elke Frischholz und Karin Hofmann und für 40 Jahre Norbert Kempf und Anita Paul.

Von: Andreas Braun (Marketing, GOK, Marktbreit)