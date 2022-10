Kitzingen vor 1 Stunde

300 Euro Spende für die Tafel

Auch in diesem Jahr hat der kath. Frauenbund genügend Blumen und Kräuter für die Sträuße zu Mariä Himmelfahrt gesammelt. Im Gottesdienst am 15. August wurden die gebundenen Kräutersträuße gesegnet und anschließend gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös wurde jetzt an die Kitzinger Tafel gespendet.