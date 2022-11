Vor 31 Jahren legte der damalige Pfarrer Albrecht Bauriedel den Grundstein für die evangelische Dreieinigkeitskirche in der Weingartenstraße von Dettelbach. Ein Jahr später wurde sie offiziell von Oberkirchenrat Dr. Bezzel eingeweiht. Somit konnte die Kirchengemeinde am 06. November das 30-jährige Jubiläum dieser Kirche feiern. Pfarrer Ulrich Vogel leitete den abwechslungsreichen Gottesdienst. Gastpredigerin war Dekanin Kerstin Baderschneider. Sie erinnerte daran, dass Gott in keinem Haus gefasst werden könne. Die Menschen sind es, die ein Haus mit Leben und Glauben und Gemeinschaft füllen. Ein Anspiel mit zwei "Maurern" (Brigitte Troll und Michael Langer) erinnerte die Gemeinde durch die Anfangszeit des Kirchbaus und brachte die folgenden Entwicklungsschritte am Gebäude und im Gemeindeleben vor Augen. Musikalisch belebt wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor Neuses und die Tatort-Band. Beim anschließendem Empfang mit Mittagessen konnten noch viele Gespräche geführt werden.

Von: Ulrich Vogel (Pfarrer, Pfarrei Schernau)