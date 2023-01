Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstagnachmittag in Marktbreit auf der Enheimer Steige in Richtung Enheimer Straße unterwegs. Im Kurvenbereich streifte er einen entgegenkommenden Citroën, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Lkw-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Kitzingen angeordnet wurde. Auch den Führerschein stellten die Beamten vorläufig sicher.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.