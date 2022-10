Kitzingen aktualisiert vor 21 Minuten

25 Jahre im Schuldienst

Bei einer Feierstunde am Landratsamt Kitzingen gratulierte Herr Schulrat Florian Viering den Lehrkräften zu diesem Jubiläum, übermittelte herzliche Grüße der Landrätin Tamara Bischof und nahm Rückblick auf die schulischen Veränderungen seit deren Anfangsjahren im Schuldienst bis hin zu den heutigen Herausforderungen an den Schulen. Er dankte ihnen für deren jahrzehntelangen Einsatz für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen und überreichte die Dankesurkunden der Bayerischen Staatsregierung. In seinem Grußwort zeigte der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Herr Andreas Liebald, neben interessanten statistischen Informationen auch die gemeinsame Konstante über die gesamte Dienstzeit der Lehrkräfte auf: Nämlich "den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen". Für 25 Jahre geehrt wurden Britta Michelsen-Roth (GS Kitzingen-Siedlung), Dagmar Markert (GS Kitzingen-Siedlung), Michaela Pfeuffer (St.-Hedwig-GS Kitzingen), Anita Bötsch (Dr.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen). Drei weitere Jubilare konnten an dieser Feierstunden nicht teilnehmen: Susanne John (Mittelschule Volkach), Michaela Walter (Grundschule Marktbreit) und Katrin Weisheit (Grundschule Martinsheim).