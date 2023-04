Im Rahmen einer Betriebsfeier der Metzgerei und Partyservice Deininger (Markt Einersheim/Marktsteft) wurden zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Firmeninhaber Stephan Jamm konnte dazu 20 Angestellte und deren Angehörige sowie Kreishandwerksmeisterin Monika Henneberger in der alten Schule in Wässerndorf begrüßen. Auch das 15-jährige Betriebsjubiläum der Inhaber Stephan und Manuela Jamm wurde in diesem Rahmen gebührend gefeiert.

Henneberger lobte die Metzgerei für die Qualität und das breit aufgestellte Sortiment. Sie dankte Stephan Jamm für seinen Mut und gratulierte ihm zu seinem fachlichen Geschick.

Feierlich überreichte Henneberger die von der Handwerkskammer für Unterfranken ausgestellten Urkunden. Sie dankte den geehrten Mitarbeitern für die Treue zum Handwerk und der Verbundenheit zum Betrieb, welche in der heutigen Zeit leider nicht mehr selbstverständlich ist. Ein Präsent gab es zudem von der Metzgerei.

Für 35 Jahre Betriebstreue wurde Dagmar Kahl geehrt, 30 Jahre sind Gunda Tirschner und Heike Wolf dabei. 20 Jahre gehören Barbara Knaup, Renate Langer und Viktoria Veit dazu, 15 Jahre Elisabeth Holler. Für zehn Jahre wurden Matthias Roder, Helga Fragner, Andrea Guckenberger, Martina Himmel, Evi Nahr und Linda Mönius geehrt. Alle Jahreszahlen der Betriebszugehörigkeit zusammengezählt, ergibt die Summe 245. Für die Betriebsinhaber 245 gute Gründe zum Feiern.

Von: Gerhard Krämer (Pressearbeit, Metzgerei Deininger, Markt Einersheim)