24 Stunden im Dauereinsatz. Das erlebten die Kameraden der Feuerwehr Stadtschwarzach im vergangenen Jahr bei einem Gefahrgutunfall auf der A3, Rastanlage Haidt. Über die ganze Nacht stellten sie den Brandschutz sicher, während Spezialkräfte das Gefahrgut umluden. 58 Mal rückte die Stützpunktwehr im vergangenen Jahr aus. In der Hauptversammlung am Dreikönigstag zogen die Verantwortlichen Bilanz.

"Der Großteil unserer Einsätze ist technische Hilfeleistung", sagte Kommandant David Möslein in seinem Rückblick. Unter den 61 Aktiven, die er bei Übungen und Einsätzen anleitet, sind auch sieben Frauen. Durch eine große Zahl an Fortbildungen verfügt die Wehr über reichlich Fachkräfte: 26 Atemschutzgeräteträger, 26 Maschinisten, 27 Gruppenführer, sieben Zugführer. Diese sind auch notwendig, um das große Pensum an Einsätzen bewältigen zu können. Unterstützung erhält die Wehr von der Löschgruppe der Abtei Münsterschwarzach mit 15 Aktiven. Der Übungsbetrieb verlief 2022 weitgehend gemeinsam mit der Feuerwehr Münsterschwarzach.

Geehrt wurden mehrere Routiniers. Stellvertretende Landrätin Susanne Knof und Kreisbrandrat Dirk Albrecht zeichneten Wolfgang Göbel für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst aus. Für 40 Jahre wurden Manfred Falkenstein, Johannes Fuchs, Klaus Schlereth und Arnold Burger, für 25 Jahre Markus Then und Christopher Pohley geehrt. Sie erhielten Ehrenurkunden und Ehrenzeichen des Freistaats. Die Ehrenden würdigten die Verdienste der Kameraden. Sie seien Vorbilder für die Jugend. Bürgermeister Volker Schmitt zog den Hut vor der Leistung der Geehrten. Das Engagement ehrenamtlich Tätiger in der Gemeinde sei unbezahlbar.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Florian Hein, Stellvertreter Michael Fröhling, Schriftführer Markus Gomille, Kassier Christopher Pohley, Jugendwart Jens Falkenstein, Beisitzer Klaus Dieter Diesinger, Burkhard Schuster, Andreas Hufnagel und Hans Dresch. Vereinsvorsitzender Florian Hein erinnerte an die geselligen Momente mit Maibaum-Aktion, Floriansfeier und Sommerfest. Angeschafft wurden Hochdruckreiniger, Kettensäge und Parkas für die Jugend. Gut voran geht es bei der Kinderfeuerwehr, die von Sabine Falkenstein, Franziska Hein und Julia Fröhling betreut wird.

Auch der Feuerwehrverein mit seinen 106 Mitgliedern hat viele treue Wegbegleiter. Mehrere von ihnen wurden geehrt: Helmut Dülch, Adolf Kleinhans (70 Jahre Mitglied), Günther Link (60 Jahre), Roland Kraus (40 Jahre), Burkhard Schuster, Andreas Hufnagel (beide 30 Jahre), Hildegard Konrad- Lurz, Marianne Dülch, Ursula Falkenstein, Hermann Kuhn, Benedikt Kleinschnitz, Peter Schösser und Thomas Weckert (alle 20 Jahre).