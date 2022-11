Die Mittwochswandergruppe vom Steigerwaldklub trifft sich jeden Mittwoch früh um 9 Uhr auf den Parkplatz an der Karl Knauf Halle. Die Strecke von circa fünf Kilometer führt abwechslungsreich durch Iphöfer Wald, Flur und Weinberge und wir legen Wert auf ein moderates Tempo für alle Teilnehmer. Zu den Aktionswochen 60+ konnten wir an den vier Aktionstagen 23 Teilnehmer aus Sommerach, Wiesenbronn, Willanzheim, Obernbreit, und Iphofen zusätzlich begrüßen. Diese waren sehr begeistert und interessiert an unseren Informationen über Weinbau, Landwirtschaft, Gipsabbau und über unsere weiteren Aktivitäten, wie das Nistkasten Projekt, dem Vogelschutz und Tages- und Halbtages-Wanderungen in der fränkischen Heimat. Diese Aktionen sind eine Bereicherung für aktive Senioren/innen im Kreis Kitzingen und sollten im nächsten Jahr wieder angeboten werden.

Von: Horst Altenhöfer (2.Vorstand, Steigerwaldklub Iphofen e.V.)