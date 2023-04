Premiere für den Marktbreiter Stadtrat: Erstmals in dieser fast dreijährigen Periode tagten die Rätinnen und Räte am Montagabend nun auch im Stadtteil Gnodstadt. Nicht im Rathaus, sondern beim "Bräu" im Veranstaltungsraum - weil dort die W-lan Verbindung besser ist und die Räte sich ins Ratsinformationssystem einloggen konnten.

Dadurch hatten sie auch alle Informationen, etwa zum Antrag des Kinderhaues Mühlenkinder, mit Inhalt die Verkehrssituation vor dem Kindergarten zu entspannen. Drei Vorschläge lagen laut Vortrag von Bürgermeister Harald Kopp vor, alle drei wurden abgelehnt. So sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Tempo 30 Zone dort auf 10 Stundenkilometer nicht kontrollierbar; ein Zebrastreifen würde auf der gegenüber liegenden Straßenseite in einem Grünstreifen enden; eine Einbahnstraße würden den Verkehr in andere Straßen lenken. "Alles, was wir hier machen, wäre Stückwerk", so der Bürgermeister.

Keine Ausnahme für die Schloss-Apotheke

Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag der Schloss-Apotheke, entweder vor dem Gebäude zwei Kurzzeitparkplätze auszuweisen, oder für das Dienstfahrzeug der Apotheke zwei Kurzzeit-Parkausweise auszustellen. "Alles, was wir hier genehmigen können wir mal Zehn nehmen", so Kopp, da dann auch andere Gewerbetreibende aus der Stadt mit ähnlichen Anträgen kämen. Eine Ausnahme für die Adler Apotheke, wie im Antrag behauptet, gebe es nicht, sagte der Bürgermeister und verwies auf "Handwerker-Parkausweise", die vom Landratsamt ausgestellt würden.

Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag der Tourismusinformation, die bestehenden Hinweisschilder auf der Autobahn A7 gegen neue mit der Aufschrift "Marktbreit - Geburtsort von Dr. Alzheimer" auszutauschen. Die Kosten von rund 12.000 Euro waren einer Ratsmehrheit zu viel.

Trinkwasserspeicher ist in die Jahre gekommen

Genehmigt wurde der Vorschlag des Bürgermeisters, der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit" beizutreten. Wie berichtet, nehmen bereits viele Kommunen auch in Unterfranken hier teil und erhoffen sich eine größere Handlungsfreiheit vor allem in der Festlegung von Geschwindigkeiten in den Straßen.

Umfangreiche Informationen erhielten die Räte zum Neubau des Hochbehälters am Ohrenberg. Der bestehende Trinkwasserspeicher ist mit einem Alter von rund 70 Jahren in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Zudem ist er zwischenzeitlich auch zu klein dimensioniert. Nach Aussagen des planenden Ingenieurbüros Alka, muss der Behälter knapp 3000 Einwohner in Marktbreit und die Bürger von Segnitz mit Trinkwasser versorgen. Der Hochbehälter mit nur einer Kammer aus dem Jahr 1953 hat ein Volumen von 500 Kubikmetern.

Das ist für heutige Verhältnisse zu klein und sollte verdoppelt werden. Nach Vorschlag des Büros wird ein erdüberdeckter Stahlbetonbehälter mit zwei 500 Kubikmeter großen quadratischen Wasserkammern gebaut werden. Die vorläufig geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Mit einem Baubeginn ist nicht vor dem Sommer 2024 zu rechnen, da neben einem Baugrundgutachten auch die detaillierten Planungen und der Bauantrag sowie dessen Genehmigung folgen müssten.

Die Räte beschlossen einstimmig, die nötigen weiteren Schritte zu beauftragen. Bei den Kosten wird die Gemeinde Segnitz mit einbezogen, "die wissen aber noch nichts von ihrem Glück", so der Bürgermeister. Da es sich bei der Wasserversorgung um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, werden die Kosten auf die Wassergebühren umgelegt werden. Ob des durch Gebührenerhöhung oder Beiträge oder eine Kombination erfolgt, darüber dürfte wohl noch diskutiert werden.