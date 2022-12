Wenn Florian Schwegler vor der Kamera steht, kann es gut sein, dass er per WhatsApp eine Nachricht von seiner Oma Maria aus Bad Mergentheim bekommt. Gerne mit dem Hinweis, dass er gerade im Fernsehen zu sehen sei. Und mit der Erwartung, dass der Enkel umgehend antwortet. Bei einer Live-Sendung ein schwieriges Unterfangen. Doch die 86-Jährige wird es ihm nachsehen, dass die Antwort erst später kommt. Sie ist schließlich Florian Schweglers größter Fan.

An diesem Freitagabend dürfte es also einen Pflichttermin geben für die Oma: Um 20.15 Uhr beginnt die Sternstunden-Gala 2022 im Bayerischen Fernsehen. Live gesendet aus dem BR-Studio in Nürnberg – und mit Florian Schwegler im Moderationsteam. Der 22-jährige Unterfranke wird dann mit Mikrofon durch die Nürnberger Spendenzentrale laufen und mit Prominenten sprechen, die am Telefon das Geld der Anruferinnen und Anrufer entgegennehmen.

Sternstunden: 342 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte

Ein junges Gesicht in einem altmodischen Konzept, das bis heute nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt hat. Im Gegenteil: Der Verein Sternstunden hat zusammen mit dem BR nach eigenen Angaben seit 1993 rund 342 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte eingesammelt. Von einem Spendenrekord von 18,5 Millionen Euro im Jubiläumsjahr 2018 ist die Rede, gut die Hälfte davon damals am Sternstunden-Tag eingenommen.

Als die Sternstunden ihren 25. Geburtstag feierten, war der Obernbreiter Florian Schwegler 19 Jahre jung, hatte in Marktbreit (Lkr. Kitzingen) gerade sein Abitur gemacht und war zwei Jahre lang Landesschülersprecher für die Gymnasien im Freistaat gewesen. Fahrten nach München waren für ihn schon zur Normalität geworden – Interviews auch.

Es brauchte nur noch ein Praktikum beim BR im Studio Würzburg - und die Idee vom Jura-Studium war schnell vergessen. Zumal nicht nur dem Abiturienten die Arbeit beim Fernsehen gefiel, er kam dort offensichtlich auch gut an. Mit "Corona. Und jetzt?" erhielt der Hospitant sein erstes eigenes Format als Moderator, bei dem er sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Alltag beschäftigte.

Dingen auf den Grund zu gehen mochte Florian Schwegler schon immer gerne. Das führte ihn beim Wettbewerb "Jugend forscht" mehrfach zum Erfolg. Mit einem schlauen Wasserkasten gewann er 2011 sogar einen Sonderpreis beim Landeswettbewerb. An dieser Stelle kommt die andere Oma, Irmgard aus Kitzingen, ins Spiel. Für die heute 90-Jährige hatte sich der Schüler seine mitdenkende Kiste nämlich ausgedacht.

"Ich weiß genau, wo ich hin will, nämlich in die Tagesschau um 20 Uhr." Florian Schwegler, 22-jähriger BR-Moderator

Wenn Florian Schwegler von seiner Karriere erzählt, mischen sich Abgeklärtheit und Erstaunen darüber, wie schnell er es zum Moderator mit Vertrag beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschafft hat. Sein absoluter Traumberuf, sagt er, schon als Kind. Zum Staunen über das Tempo kommt Selbstbewusstsein: "Ich weiß genau, wo ich hin will, nämlich in die Tagesschau um 20 Uhr."

Zeit für ein Privatleben bleibt Florian Schwegler nicht

Für sein großes Ziel nimmt der 22-Jährige ein Leben in Kauf, für das es eigentlich drei Terminkalender bräuchte. 17 Stunden einen Hilfstransport nach Rumänien begleiten, von dort live in die Frankenschau senden, zurück nach München, der Flieger nach London wartet. Dazwischen noch die Bachelor-Arbeit schreiben fürs Journalismus-Studium. Privatleben? Fehlanzeige.

Sein Trumpf: so jung zu sein. "Ich kenne kaum jemanden in meinem Alter in der ARD", sagt Schwegler. Dass er heute mit Idolen aus seiner nicht lang zurückliegenden Kindheit im Studio steht wie Willi Weitzel von "Willi will's wissen" – das lässt den Obernbreiter von einem Ohr zum anderen grinsen. Als könnte er ihn manchmal doch nicht so ganz fassen, diesen rasanten Aufstieg in der Medienwelt.

Bei einer Corona-Demo in Hamburg angespuckt

Die Schattenseiten seines Traumberufs aber begegneten ihm auch schnell: Er sei angespuckt worden bei einer Corona-Demo in Hamburg, sagt Schwegler. Und er erlebte Hass und Häme in den sozialen Netzwerken. Er habe schnell erkannt, wie wichtig es ist, seine Privatsphäre zu schützen und falsche Freunde von echten zu unterscheiden.

Seine besten Freunde stammen aus seiner Schulzeit. Und sie werden an diesem Freitagabend bei der Sternstunden-Gala im Publikum sitzen. "Mein erstes Mal 20.15 Uhr, das ist was ganz Besonderes, ich bin sehr dankbar und sehr aufgeregt", sagt Schwegler.

Hauptmoderatoren der Gala sind Sandra Rieß und Volker Heißmann, dem Florian Schwegler 2023 bei "Fastnacht in Franken" wieder begegnen wird. Denn auch beim Quotenhit des BR am 10. Februar wird der junge Moderator vor der Kamera stehen, so viel darf er schon verraten.

Das Beste an diesen Sendungen zur besten Sendezeit: Sie kommen Oma Maria nicht bei "Sturm der Liebe" in die Quere. Wenn diese ARD-Schmonzette nachmittags läuft, hat nämlich auch der Enkel keine Chance.