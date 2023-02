207 Absolventen der Staatlichen Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt nahmen ihr Abschlusszeugnis in Empfang, 32 davon hatten den mittleren Schulabschluss erreicht. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung, der folgender Text entnommen ist.

Bei der Abschlussfeier gab es kräftigen Beifall für die erfolgreichen Schüler und die erzielten Ergebnisse. Ehrengäste, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und der Innungen sowie Eltern und Verwandte freuten sich über die guten Leistungen.

Frank Delißen, Leiter des Schulzentrums Kitzingen-Ochsenfurt, hob die Bedeutung des Tages hervor. Mitverantwortlich für den Erfolg seien Eltern, Ausbildungsbetriebe, Sachaufwandsträger und Lehrer. Der Schulleiter rief die Absolventen dazu auf, die Zukunft mit Mut und Zuversicht anzupacken, auf Ratschläge erfahrener Menschen zu achten und die richtigen Werte zu vertreten. "Es geht darum, dass Sie in dem, was Sie tun, glücklich werden". Mit diesen Worten verabschiedete sich der Schulleiter auch selbst von der aktiven schulischen Arbeit. Delißen tritt nach fast zehn Jahren am Beruflichen Schulzentrum Kitzingen-Ochsenfurt in den Ruhestand.

Landrätin: Gute Fachkräfte sind begehrt

Landrätin Tamara Bischof, Vorsitzende des Zweckverbandes, äußerte Freude darüber, "dass so viele junge Menschen diesen Schul- und Ausbildungsabschluss erreichten, für den die beiden Landkreise günstige Bedingungen schaffen. Gut ausgebildete Fachkräfte sind bei uns begehrt und es gibt keinen Grund, in andere Regionen abzuwandern", lautete ihr Appell an die Absolventen.

Landrätin Bischof und Josef Mend, Vorsitzender des Fördervereins für die Berufsschule, würdigten nicht nur die außerordentlichen Leistungen in Schule und Betrieb von Henri Neuf (Ausbildungsbetrieb Michel Bau GmbH, Klingenberg) und Johanna Billing (Sparkasse Mainfranken Würzburg), sondern auch deren hohes Engagement in Vereinen und sozialen Diensten. Henri Neuf erhielt den Preis der Regierung von Unterfranken, während Johanna Billing den Sonderpreis des Fördervereins erhielt.

Klassenbeste und damit Preisträger waren Nina Neumann, Leon Heidingsfelder, Lena Ruhl, Jakob Lother, Benedikt Grebner, Hanna Winzig, Phillip Seyda, Johanna Billing, Pauline Trilk, Anna Marie Lenz, Jeremias Hemberger, Michelle Altergott, Lukas Albert, Selina Schlelein (alle Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung), Henri Neuf, Dorothea Jacob, André Kraus, Tobias Brößler, Benedikt Seufert, Duncan Dubowy (Fahrzeugtechnik), Theresia Schnaidt, Sigrid Traub und Kira Kütt (Agrarwirtschaft).