GlasfaserPlus wird 2024 in Iphofen und Willanzheim Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Stadt, Gemeinde und GlasfaserPlus haben dazu laut Pressemitteilung eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.

Nach der Fertigstellung können rund 1654 Haushalte in Iphofen und 405 Haushalte in Willanzheim Anschlüsse mit einem Tempo von bis zu einem Gigabit pro Sekunde nutzen.

!Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein, wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben und so unseren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft schnelles, zuverlässiges Internet bieten können", erklären die Bürgermeisterin der Gemeinde Willanzheim, Ingrid Reifenscheid-Eckert, und Dieter Lenzer, Bürgermeister der Stadt Iphofen.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund, das bis 2028 rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum sowie in klein- und mittelstädtischen Regionen Deutschlands bauen will, endet die Pressemitteilung.