Der 1. FCN Fanclub Weininsel Volkach hat an der Volkacher Weihnachtsstraße Ende November Bratwürste, Kinderpunsch und Glühwein für den guten Zweck verkauft. Im Vorfeld war sich der Vorstand schnell einig, dass man einen Teil aus den Erlösen, die durch Helfer des Vereins erwirtschaftet wurde, an die Station Regenbogen im Dezember gespendet werden sollte. Bei dem Besuch durften Vorstandsmitglieder mit dem "FCN-Nikolaus" auf die Station, dieser verteilte kleine Süßigkeitenpräsente an die Kinder.

Von: Cengiz Zarbo (Vorstandmitglied als Beisitzer, 1. FCN Fanclub Weininsel Volkach)