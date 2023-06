Nachdem sich für die erste Gartenführung im "Hortus tertiae regionis" zu viele Interessenten angemeldet hatten, gab es eine weitere Führung in dem Wiesenbronner Naturgarten. Und wieder standen die Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Bodenleben, Bewirtschaftung und natürlichen Gegebenheiten im Mittelpunkt, wobei ganz unterschiedlichen Betrachtungsweisen und unterschiedliche Sichtweisen als Zugangswege versucht wurden – von Riechen und Schmecken, über berühmte Gemälde von Pflanzen, zu Gedichten und Texten bis hin zum Säen des selten gewordenen Zittergrases – in Wiesenbronn liebevoll "Mümmerli" genannt -, das in der Wiesenbronner Gegend nicht mehr zu finden ist. Gerne spendeten die rundum zufriedenen Besucher für eine Gruppe von Vogelfreunden, die sich ehrenamtlich um verletzte Gartenvögel kümmern. Die Gruppe sucht weitere Helfer, die sie gerne anlernen wollen; bei Interesse bitte bei Frau Ursula Posorski melden. Für den Rest des Jahres bleibt der Garten für sich. Eine Besichtigungsmöglichkeit wird es erst wieder in 2024 geben.

Von: Ursula Posorski (Besitzerin eines Naturgartens, NaturGartenTour)